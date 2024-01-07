واردات مصر من السيارات ترتفع إلى 232 مليون دولار في أكتوبر الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الواردات المصرية من سيارات الركوب بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الواردات لتصل إلى 232 مليون و602 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 97 مليون و89 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 135 مليون و513 ألف دولار.

وتعتبر السيارات ضمن قائمة السلع التي ارتفعت وارداتها في شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت واردات مصر من المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 392 مليون دولار، مقابل 268 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 46%، يليها واردات النحاس ومصنوعاته وبلغت قيمتها 154 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 100 مليون دولار في أكتوبر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 54.3%، إلى جانب واردات خامات الحديد ومركزاتها وسجلت 106 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 80 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022 بنسبـة زيادة بلغت 32.8٪.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الواردات بنسبة 18٪، حيث بلغت 6.38 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.