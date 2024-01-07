اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد الميلاد

الأحد، 07 يناير 2024 04:55 م
نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد الميلاد نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد الميلاد
كتبت - مرام محمد

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أناب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، هند عبد الحليم نائب المحافظ لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمطرانية السيدة العذراء مارمرقس بأكتوبر ومطرانية أوسيم  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويرافقها فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة اوسيم.
 
وأكدت نائب المحافظ، خلال اللقاء، عمق أواصر المحبة والمواطنة بين أبناء الشعب المصري وترابط المصير والهدف المشترك، والتي يتحقق من خلالها التنمية في كافة المجالات داعيًة الله أن يديم على مصر هذا الترابط والوحدة والاستقرار.
 
من جانبه، أعرب الأنبا دوماديوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتًا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل أن يديم الله علي مصر هذه الروح وأن يحفظ أهلها من الفتن.
 
 
 






الجيزة

نائب محافظ الجيزة

عيد الميلاد المجيد

الكنيسة




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