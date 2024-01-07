وقال مصدر أمنى مسئول في تصريح لوكالة أنباء (دون) الباكستانية، اليوم الأحد، إن المسلحين استهدفوا المركبات بأسلحة آلية ، وأضاف أن اثنين من أفراد الأمن كانا من بين القتلى، قائلا "إن الجهود جارية للعثور على الجناة والقبض عليهم".

وفي شهر ديسمبر الماضي، قُتل تسعة أشخاص وأصيب 25 آخرين في هجوم "إرهابي" على حافلة ركاب في منطقة تشيلاس في جيلجيت بالتستان.