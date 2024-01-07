مطران طهطا: لا تناموا الليلة إلا وأنتم متسامحون.. مبارك شعب مصر.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

وجه نيافة الأنبا أشعياء مطران طهطا وجهينة وتوابعهما، رسالة إلى شعب الكنيسة وإلى كل جموع الشعب المصرى على هامش قداس عيد الميلاد المجيد قال فيها: لا تناموا الليلة إلا وأنتم متسامحون وأنه على كل متخاصمين أن يتصالحا وأن يبادر كل شخص بمصالحة الآخر، لأن التسامح من شيم الأتقياء وأننا مع العام الجديد يجب أن نتسامح وأن نتصافح مع النفس ومع الغير.

وتابع الأنبا أشعياء، أننا نشكر الله أن مصر تتمتع بالسلام بفضل الصلوات، وأننا نشكر الله لتواجد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بيننا الذى يحفظ مصر ويقود مصر في معارك التنمية، وأنه يحفظ أرض مصر ويحفظ نيل مصر ويحفظ سلام مصر شعب مصر بإدارة واعية وحكيمة.

وأضاف الأنبا أشعياء، نحن حملنا الرئيس هموم الأمة وهو قادر على حملها وأن ما حدث في الانتخابات خارج مصر كان خير مثال وخير رسالة إلى العالم أجمع أن الشعب المصرى في الداخل والخارج على قلب رجل واحد من أجل مصر ومن أجل حب مصر ونحن كشعب مصر يقود مصر بمعونه الله وبفضل الله وبتدبير من الله يقود البلد في ظل الظروف الصعبة جدا جدا والتي يمر بها العالم أجمع.