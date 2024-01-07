اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يناير 2024 03:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى كوت ديفوار.. الثلاثاء

الأحد، 07 يناير 2024 02:12 م
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى كوت ديفوار.. الثلاثاء طائرة
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسير شركة مصر للطيران بعد غداً الثلاثاء، رحلة جوية خاصة إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (منتخب مصر) للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.
 
من المقرر أن يغادر المنتخب الوطني، على متن رحلة مصر للطيران، التي تحمل رقم MS3900 من طراز بوينج B737-800، وسط تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر البعثة في رحلة مباشرة الي أبيدجان تستغرق أكثر من سبع ساعات.
 
ويلتقي المنتخب الوطني المصري، في السادسة من مساء اليوم الأحد، نظيره التنزاني، في مباراة ودية، تكون البروفة الأخيرة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.
 
 

 







المنتخب الوطني

كوت ديفوار

مصر للطيران

كأس الأمم الأفريقية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة