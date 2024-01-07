مصر تستضيف المؤتمر الإقليمى للاتحاد الدولى للمراقبين الجويين أكتوبر 2024

كتبت رحاب نبيل

فازت مصر باستضافة وتنظيم المؤتمر الإقليمي (أفريقيا والشرق الأوسط) للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، في دورته القادمة، المقرر أن يتم عقدها في أكتوبر القادم 2024، في سابقة لم تحدث منذ 43 عاما.

جاء ذلك بعد الموافقة بالإجماع لأعضاء الاتحاد الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، على طلب مصر من خلال التصويت، الذي قدمه نادي ضباط المراقبة المراقبة الجوية المصري، خلال المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي، والذي تم عقده في دولة نيجيريا ولمدة ثلاثة أيام في ديسمبر الماضي 2023.

وقامت بعثة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، من منطلق عضويته في الاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي للإتحاد والذي تم عقده في دولة نيجيريا ولمدة ثلاثة أيام من 6 إلي 8 ديسمبر 2023، وخلال المؤتمر قامت بعثة النادي برئاسة الكابتن محمد عبد المنعم نائب رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية بتقديم ورقة عمل وكذلك عمل عروض تقديمية لطلب استضافة وتنظيم

المؤتمر القادم للاتحاد الفيدرالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بجمهورية مصر العربية.

وكانت مصر قد استضافة المؤتمر الإقليمي (أفريقيا والشرق الأوسط) للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، أخر مرة قبل 43 عاما، تحديدا عام 1981، لذا يعد عودة استضافته لهذا المؤتمر في دورته القادمة 2024، إنجازا قام به مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية الحالي ويعد عودة قوية وحقيقية للمراقبة الجوية المصرية للاتحاد الفيدرالي الدولي والمشاركة الفعالة على المستوى الدولي لتتبوأ مصر مكانتها الطبيعية في الشرق الأوسط والعمق الافريقي وكذلك على المستوى العالمي في مجال المراقبة الجوية.

يأتي ذلك انطلاقا من التأكيد على دور مصر الريادي وحفاظا على مكانتها التاريخية كأقدم دولة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال الملاحة والمراقبة الجوية والتي طالما تقدمت مصر على دول المنطقة في هذا المجال ومن ثم تعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مجال الطيران المدني عموما.