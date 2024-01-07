مستشفى قلين التخصصى إحدى قلاع القطاع الطبى بكفر الشيخ بتكلفة 141 مليون جنيه.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، إنشاء 6 مستشفيات ومركز للأورام، ومن بين المستشفيات، تم إنشاء مستشفى قلين التخصصي، التابعة للمجالس الطبية المتخصصة، وهي من بين المشروعات القومية الهامة.

موقع المستشفى ومكوناته

مستشفى قلين التخصصي، يقع على الطريق العمومى بقلين، وتم افتتاحه في ديسمبر 2018، بتكلفة إنشاء المستشفى 141 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى، ويتكون المستشفى من جزئين، لكل منهما يضم دور أرضى، وأول علوى، وثان علوى، و جزءين، الجزء (أ) الدور الأرضي عبارة عن قسم الأشعة، مخازن الأدوية، ومحطة الغازات، المشرحة، و الدور الأول علوى بالجزء"أ" عبارة عن الغسيل الكلوى ويتكون من 34 وحدة، و10 أسرة (9 إقامة، 1 عزل) وبنك الدم.

والدور الثانى علوى بالجزء "أ: مكون من إقامة للمرضى و61 سريرًا (57 إقامة، 4 عزل)، والدور الأرضي"ب" عبارة عن قسم الطوارئ 19 سريرًا (6 إنعاش، 6 فرز، 6 ملاحظة سيدات، 3 ملاحظة رجال، 3 فحص، 1 عزل)، المطبخ، المغسلة، والدور الأول علوي" ب" مكون من العناية المركزة للأطفال 16 سريرا (15 سريرًا، 1 عزل)، حضانات الأطفال 12 سريرًا، نساء وتوليد بعد الولادة 3 أسرة، إقامة للمرضى 16 سريرًا (15 إقامة، 1 عزل).

أما الدور الثانى علوى مكون من العناية المركزة 9 أسرة (8 أسرة، 1 عزل)، غرف عمليات (4 غرف عمليات رئيسية، غرفة عمليات قيصرية، 2 سرير انتظار ما قبل العمليات)، وغرفة إفاقة 7 أسرة وأن إجمالى عدد الأسرة 127 سريرا، والجزء (ب)، وتمت الموافقة على إدراج مستشفى قلين التخصصى على منظومة قوائم انتظار فى تخصص تغيير المفاصل، وتم افتتاح العناية المتوسطة الجديدة بسعة 4 أسرة، المجهزة والمزودة بكافة الاجهزة اللازمة بهدف تطوير جودة الأداء، وحصلت مستشفى قلين التخصصى على المركز الأول على مستوى مستشفيات محافظة كفر الشيخ، خلال مرور فريق من وزارة الصحة،و تجرى كافة العمليات فى المستشفى ومنها العمليات الدقيقة.

محافظ كفر الشيخ: المستشفى يقدم كافة الخدمات الطبية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح عدد من المشروعات القومية بمحافظة كفر الشيخ منها مستشفى قلين التخصصي، مؤكداً أن المستشفى غيرت معالم المنطقة صحيا بما تقدمه من خدمات طبية متميزة لأهالي مركز ومدينة قلين، مشيراً إلى أن مستشفى قلين التخصصي، كان تابع لمديرية الصحة بكفر الشيخ، وجرى ضمه لمستشفيات المراكز الطبية المتخصصة، التي تقدم كافة الخدمات الطبية أقسام المستشفى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم استقبال المريض في قسم الطوارئ مجانا وله الحق في المجانية لمدة 48 ساعة وفي حالة دخوله العناية المركزة يتم إصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة وتشمل الطوارئ الاشعات والتحاليل، وجراحة الطوارئ مجانا ، مؤكدا أن المستشفى تخضع للائحة 200 والتي تنص على أن للمريض الحق في الدخول والعلاج بقرار لجنة ثلاثية للتمتع بالعلاج مجاناً، ويستقبل كافة الحالات على مدار 24 ساعة.

أكد مجدي محمد أبو العنين، معلم لغة عربية، أن المستشفى تقدم الخدمات الطبية، يتجه له الأهالي من القرى بعد أن كانوا يتوجهون لمستشسفيات طنطا أو مستشفى دسوق العام، أو كفر الشيخ العام، وكان الأهالي يعانون من الانتقال لتلك المستشفيات، وتوفت عدد من الحالات أثناء نقلهم، ولكن الأن فالمريض أو المصاب في حادث، يتلقى الإسعافات الازمة، دون الحاجة لنقله.

وأضافت ريهام محمد عجلان، معلمة لغة انجليزية، ما يميز مستشفى قلين التخصصي أنه تابع للمجالس الطبية المتخصصة، وهذا مايميزه عن بقية المستشفيات الأخرى بالمحافظة، لتوفيره كافة الأدوية، وإجراء كافة العمليات الجراحية، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقامة هذا الصرح الطبي.

وأكد الدكتور محمد شويقر، وكيل وزارة الصحة، أن رؤية المستشفى تتمثل في الوصول بالحالة الصحية للسكان لأقصى وأفضل مدى ممكن من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، ومن حيث الفاعلية وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية، ومن أجل العمل بهدف الوصول بالمستهلك إلى مستوى يرضي طموحاته؛ وذلك عن طريق تزويد هذا الوطن بخدمات صحية خاصة وعامة ذات مستوى عال من الجودة، وبحيث تغطي هذه الخدمات كافة السكان.

وأكد وكيل وزارة الصحة، لم يقتصر دور المستشفى على الخدمات الطبية فقط ولكن تدريب الأطقم الطبية، وعقد الندوات المتعددة، إضافة لتكريم المتميزين، بالإضافة لندوات توعوية وإرشادية لطلاب المدارس، ليعوا المهام التي يقوم بها الأطقم الطبية بالمستشفى والخدمات التي تقدم للمواطنين.

قال الدكتور بكر عادل، مدير مستشفى قلين التخصصي، يتميز المستشفى بضمه لأقسام متعددة ، تقدم الخدمات الطبية بصورة متميزة، بالمستشفى وحدة الغسيل الكلوي المكونة من 4 حجرات وتضم 34 ماكينة غسيل، تستقبل 125 مريضا على شفتين، يتلقى المريض الخدمات الطبية 3 مرات أسبوعيا، ما بين نفقة دولة وتأمين صحي، دون لن يتكلف المريض أي نفقات، بالإضافة لماكينة للعزل، إضافة عناية الأطفال، وتضم 14 حضانا، ونسبة الإشغال وصلت 91% خلال شهر، وبالمستشفى عنايات مركزة تضم 9 أسرة بنسبة تشغيل 97%، خلال شهر، ويضم المستشفى قسم الجراحة العامة وجراحات العظام وجراحات الأنف والأذن وقسم النساء والولادة، وبالمستشفى شبكة الغاز، متميزة ، بوجود تنك يتسع ل 7 لتر، اضافة لتوافر اسطوانات الاكسجين وعددها 118 اسطوانة، واطمأن على توفير الكميات الكافية والاحتياطية.

وأضاف مدير المستشفى كما يضم قسم الاستقبال والطوارئ بسعة 16 سرير، منهم 3 أسرة للعناية، و3 أسرة للفرز، و6 أسرة للملاحظة الحريمي، و 4 أسرة للملاحظة الرجالي، اضافة لغرفة الجبس، وغرفة الغرز الجراحية، وقسم الاشعة سواء المقطعية، وأشعة عادية ، وتلفزيونية، إضافة للصيدليات بالمستشفى، التي توفر كافة الأدوية.



اجراء عملية جراحية



احدى طرقات المستشفى



احدى حجرات العناية المركزة



تقديم الخدمات الطبية لمريض



حضان مستشفى قلين التخصصي



غرفة العناية المركزة بمستشفى قلين التخصصي



غرفة تغيير المفاصل



قسم الحضان



مستشفى قلين التخصصي