مدير صحة القليوبية يتابع خطة تسكين أسرة الرعاية والحضانات بالمستشفيات.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، اجتماعا مع فريق غرفة طوارئ المديرية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ، وذلك بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك لمناقشة وضع خطة لإحكام الرقابة والمتابعة لأسرة الرعاية والحضانات بالمحافظة علي مدار الـ 24 ساعة القادمة، كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تكثيف المرور من قبل الفريق علي فترات مختلفة من اليوم لمتابعة نسبة اشغال الأسرة بصفة دائمة.

وفي سياق متصل، عقد وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، اجتماعا مع فريق الرعاية الأساسية بالمديرية، وعلي رأسهم الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الإدارة، ومنسق عام المبادرات الرئاسية؛ لمناقشة مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي 2023.

وكشف وكيل الوزارة، أنه تلاحظ ارتفاع مؤشرات الأداء بالمبادرات الرئاسية عن ال3 شهور السابقة، متقدما بالشكر للفريق علي مجهودهم الملحوظ، كما وجه بتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق أعداد مضاعفة للمستهدف المطلوب، وأنه غير مسموح بما دون ذلك، من أجل توصيل الخدمة لجميع المواطنين دون استثناء.