محافظ قنا يزور مطرانية دشنا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

قنا صابر سعيد

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، لتهنئة أقباط المطرانية وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله نيافة المطران تكلا مطران دشنا وتوابعها، والقمص بولس متري وكيل المطرانية وعدد من آباء كنيسة مارجرجس بدشنا.

وشارك في تقديم التهنئة كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومدير أمن قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والمستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية والامنية.

وأكد محافظ قنا، حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة في الاحتفال و التهنئة، تأكيدا على مشاعر الأخوة والوحدة الوطنية والتسامح الذى يميز أبناء الشعب المصرى، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة جميع أبنائها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعرب المطران تكلا عن سعادته وشكره لمحافظ قنا وأعضاء الوفد المرافق له، لحرصهم علي تقديم التهنئة بهذه المناسبة المجيدة، مؤكدا أن الشعب المصرى تجمعه مشاعر المحبة والتآلف، وأن عيد الميلاد المجيد رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير مع نفسه وأسرته ومجتمعه ، من أجل صنع مستقبل أفضل لوطننا الذى نعيش فيه والإنسانية جميعها.