محافظ شمال سيناء يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور

العريش ـ محمد حسين

قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في حضور اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء والقيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

جاء هذا خلال زيارة المحافظ الى مطرانية شمال سيناء في ضاحية السلام بالعريش لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

وقدم المحافظ التهنئة إلى الإخوة الأقباط في محافظة شمال سيناء علي وجه الخصوص وفي مختلف المحافظات المصرية على وجه العموم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه.

وأعلن المحافظ، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مختلف مدن محافظة شمال سيناء بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ، أن هناك لقاءات متواصلة مع الإخوة الأقباط، موجهًا الشكر للأنبا قزمان على تواجده في جميع المناسبات، متمنيا أن يعم الخير على مصر وعلى سيناء وأن تظل راية مصر مرفوعة وخفاقة.

بدوره وجه الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية الشكر إلى المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على التهنئة بعيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، موجهًا التحية والشكر الي فخامة السيد رئيس الجمهورية، شاكرا الله علي تحقيق امنية الشعب المصري بتواجد الرئيس السيسي معنا في تلك الظروف الغير مسبوقة في العالم كله، مشيدا بقيادة الرئيس الحكيمة لسفينة الوطن.

وقدم وفد من مديرية أوقاف شمال سيناء التهنئة للأقباط بالعريش بعيد الميلاد المجيد وترأس الوفد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء .

جاء ذلك ضمن مراسم الاحتفال بعيد الميلاد التي تشهدها مطرانية شمال سيناء بحي الضاحية بالعريش، واستقبل المهنئون الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء.

وفي كلمته قال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء إنه يتقدم بالتهنئة باسم قيادات وأئمة الأوقاف، والعاملين جميعهم بمديرية أوقاف شمال سيناء، وأكد علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، مشيرًا إلى أن كلاً من المسلمين والمسيحيين يحتفلان بالمناسبات الدينية ويشاركان بعضهم البعض في كافة المناسبات لعمق الروابط والعلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، وهو الذي يظهر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.

وبدأت مطرانية شمال سيناء بالعريش مبكرا استقبال المهنئين بالعيد من أهالي شمال سيناء الذين يتوافدون تباعا على مقرها في حي ضاحية السلام.



بهجة العيد بكنيسة العريش



جانب من الاحتفال بالكنيسة



جانب من الاحتفالات



خلال تقديم التهنئة



محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة