محافظ سوهاج يزور المطرانيات ويقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

سوهاج عمرو خلف

زار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة، والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم.

كان في استقبالهم الأنبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، وعدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

ووجه المحافظ، التهنئة لجميع الأخوة الأقباط من أبناء سوهاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الشعب المصرى نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدة وقوة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية وجيشه العظيم ورجال شرطته البواسل، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري، مشيرا إلي أن تلك الأعياد والمناسبات تكون فرصة للتأكيد على علاقات المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب المصري.

ورافق المحافظ خلال تقديم التهنئة للأخوة الاقباط لفيف من رجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية، والشعبية، ومن المقرر أن يقوم محافظ سوهاج ومرافقيه أيضا بزيارة مطرانيات الأقباط بجرجا، والبلينا، وطهطا، والمراغة.