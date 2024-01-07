محافظ بني سويف يزور عددا من الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، جولة زار خلالها عدداً من الكنائس والأديرة بالمحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رافقه خلالها كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وعدد من رجال الدين الإسلامى من قيادات وعلماء ومشايخ الأوقاف والأزهر وأعضاء البرلمان.

بدأت الجولة بديرى مركز ناصر، حيث تقدم محافظ بنى سويف بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس، الأنبا بولا بدير الأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطونى بدير الأنبا انطونيوس، على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، الذين عبروا عن سعادتهم بمشاركة أخوتهم لهم فى العيد، وتقديرهم لمحافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، وحرص" الدائم على التواجد معهم فى كل المناسبات ومشيدين بالمجهود الكبير الذى يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة فى سبيل أن يحيا الجميع فى أمن وسلام واستقرار.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بمدينة بنى سويف، لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان فى الاستقبال راعى الكنيسة ببنى سويف القس أكرم ناجى، الذى أعرب عن تقديرهم لمحافظ بنى سويف على هذه اللفتة الطيبة وحرص سيادته على تقديم التهنئة" اليوم "بهذه المناسبة "، فضلاً عن حضوره مؤخراً احتفال الطائفة الإنجيلية بالقاهرة "بكنسبة الدوبارة " وفى وجود كبار رجال الدولة من الوزراء والمحافظين وشخصيات عامة وأحزاب ونقابات وممثلين عن كافة فئات وشرائح المجتمع.

وفى كلمته بهذه المناسبة، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة والتواجد فى مثل هذه المناسبات والأعياد، التى يعتز بها كثيراً، لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية خاصة والطوائف المسيحية عامة، مشيراً ما أحوجنا فى مثل تلك المناسبات الروحية أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا شعباً وقيادة، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات كانت بالأمس بعيداً عنا، واليوم فى محيطنا العربى والإقليمى، وهو ما يستدعى أن نتسلح بسلاح الوعى فى معاركنا الحالية، التى تختلف عن سابقيها من المعارك والحروب التقليدية، إذ أنها تستهدف تقسيم المجتمع وتمييزه على أساس طائفى أو عنصرى، وهو ما لايمكن أن يحدث أبداً فى ظل وعى الشعب المصرى العظيم صاحب هذا البلد الطيب الآمن فكلنا " بنيان واحد- جسد واحد- صف واحد" ندافع عن مقدرات الوطن، الأمر الذى تجسد فى المشهد الوطنى لانتخابات الرئاسة حينما اختار الشعب قائده ليستكمل رسم مستقبل الوطن

واختتم محافظ بنى سويف جولته بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بميدان مولد النبى، وكان فى استقباله: الأنبا أنطونيوس مطران الكاثوليك، والقمص بولص فهمى وكيل الكنيسة الكاثوليكية ببنى سويف، حيث قدم المحافظ التهنئة بعيد الميلاد المجيد، الذى يعد بمثابة عيدا للشعب المصرى والفرحة يتشاركها كافة أبنائه، وهذه هى عظمة وطننا الغالى مصر الذى يقدم أروع الأمثلة فى التماسك والروح الوطنية الخالصة التى تسود أفراده، مؤكداُ أن مصر ستظل دائماً رمزاً للأمن والأمان وأيقونة المحبة بوحدة شعبها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.