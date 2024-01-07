محافظ بنى سويف يزور دار أيتام صديقات الكتاب المُقدس لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الميلاد

بنى سويف - هانى فتحى

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بمدينة بني سويف،للمعايدة وتقديم التهنئة لنزلاء الدار من الأطفال، في تقليد سنوى يحرص المحافظ عليه في أعياد الأخوة المسيحيين "الميلاد و القيامة المحيدين" ،لإدخال البهجة والسرور على نفوس أطفال الدار ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة

رافق المحافظ خلال زيارة الدار بحي مقبل بالمدينة العاصمة ، كل من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، هاني الجويلي رئيس المدينة ، وفي حضور مديرة الدار تاسونى إيلاريا ومسؤولي الدار.

حيث قدم المحافظ التهنئة للاطفال والقائمين على الدار،وداعب الأطفال ،الذين سارعوا بالالتفات حول المحافظ لالتقاط بعض الصور التذكارية للتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة ، من خلال أغاني الترحيب والسعادة ، والأغاني الوطنية التي تعكس حبهم وانتمائهم لمصرنا الغالية،وفقرات غنائية وزجل تميزت بسلاسة وبساطة الأسلوب و المناهج التربوية التي تدرس للأطفال بالدار.

من جانبهم أعرب مسؤولو الدار عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي يحرص عليها المحافظ"د.محمد هاني غنيم، لمشاركة أطفال الدارفرحتهم واحتفالهم بعيد الميلاد المجيد، معربين عن امتنانهم للسيد المحافظ،والذي يحرص"منذ توليه مسؤولية المحافظ"على زيارة الدار ،وهو تقليد جديد وبادرة طيبة لم تعتاده كثيرا الفترات السابقة.



محافظ بنى سويف يزور دار أيتام صديقات الكتاب المُقدس



جانب من الزيارة



صورة تذكارية