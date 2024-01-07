محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع المحكمة وطريق ميت خلف.. صور

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها اللواء عماد يوسف السكرتير العام، مدير مديرية الطرق، وكيل وزارة الصحة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، والمستشار الهندسي للمحافظة، رئيس حى غرب.

بدأت الجولة بتفقد أعمال فرد طبقة السن والأساس بشارع المحكمة بحي غرب شبين الكوم بطول 100م وبتكلفة مليون و 250 ألف جنيه تنفيذ مديرية الطرق ، حيث تم الإنتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك ، فضلاً عن إزالة كافة الإشغالات بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى كونها منطقة خدمية هامة ، وأكد محافظ المنوفية على أنه سيتم إعطاء الأولوية لإسناد مشروعات الرصف للمقاولين الجادين في تنفيذ الأعمال وتحقيق أعلى نسب إنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

وخلال جولته وفى لفتة طيبة، قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عدد من عمال النظافة بحى غرب، تقديراً لدورهم الحيوي في الارتقاء بالمظهر الجمالى ومقدماً لهم تهانيه القلبية بالعام الميلادى الجديد.

فيما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطريق ميت خلف اصطباري بمنطقة مجمع مستشفيات الحميات والصدر، حيث يتم فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطول 300م وبتكلفة 2 مليون جنيه تنفيذ مديرية الطرق ، وتم الإنتهاء من رفع مطابق الصرف الصحى وبلاعات مياه الأمطار ، ووجه المحافظ بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كونها منطقة حيوية وخدمية هامة.

وخلال زيارته المفاجئة بمجمع مستشفيات ميت خلف للوقوف على الحالة العامة والتأكد من انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ، أحال محافظ المنوفية 3 من العاملين بمستشفيات الصدر والمخ والأعصاب للتحقيق لتركهم العمل بدون أذن، وتلاحظ إنتظام وتواجد كافة العاملين بمستشفى الحميات وفقا لتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ، هذا وحرص المحافظ على تفقد وانتظام سير العمل بقسم الداخلي والحالات الحرجة بمستشفى الحميات واطمأن على الحالة الصحية لعدد من الحالات المرضية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة فضلاً عن التأكد من متابعة مرور أطقم الأطباء والتمريض للمرضى بمختلف الأقسام الطبية ، وقام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال مستشفى الحميات دعماً لهم.

وأختتم محافظ المنوفية جولته مترجلاً على الأقدام حيث تفقد المنطقة المحيطة بمصنع الأدخنة على طريق قويسنا شبين الكوم وذلك بهدف تغطية ترعة عبدالعزيز باشا فهمي بالمشاركة المجتمعية لخلق محور مروري جديد يخفف من الكثافات المرورية بمدخل العاصمة ، حيث تم تغطية 100م من ترعة الحاج موسى ووجه المحافظ باستكمال أعمال التغطية وإدراج الشارع المؤدي لطلعت حرب بخطة الرصف المستقبلية وربطه بمحور صلاح خطاب وذلك في إطار خطة المحافظة لخلق شبكة طرق جديدة تخفف من الاختناقات المرورية بمداخل العاصمة.