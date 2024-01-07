مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد.. صور

وقدم رئيس الغرفة، التهنئة للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصرى كيان ونسيج واحد مسلمين ومسيحيين، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن مِصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

وأشار "الفيومي"، إلى أن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى التنوع وحقوق الإنسان وممارسة حقيقية للمواطنة بعيداً عن الشعارات، تحت قيادة سياسية واعية، داعياً المولى العلى القدير أن يرعى أبناء مِصر جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالى من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى عيد الميلاد المجيد بعد انقضاء فترة من الصوم يتخللها طقوس دينية على مستوى الطوائف المسيحية، تتضمن مدائح وتراتيل للسيدة العذراء مريم، لما لها من مكانة خاصة بين نساء العالم، والتى نالت شرف "الحمل والميلاد المُعجزي" للسيد المسيح.