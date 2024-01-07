كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية تستقبل المهنئين بعيد الميلاد

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبلت كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية المهنئين بعيد الميلاد المجيد من أهالى ومواطنى القنطرة غرب وكان فى استقبالهم القمص ساويرس مرقص والقس مكسميوس بخيت بشير راعى كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب.

وشهدت دار مناسبات الكنيسة تواجد إعداد كبيرة من اهالى القنطرة غرب تقدمهم المحاسب ممدوح انور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونائبه المحاسب محمد صابر بالإضافة إلى العديد من أعضاء وامناء الاحزاب بالقنطرة غرب.

واستقبلت الكنيسة وفد من أوقاف القنطرة غرب برئاسة الشيخ مجدى عاشور مدير أوقاف القنطرة غرب وعدد من أئمة الأوقاف.

وقدم النائب عصام منسى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن أيضا التهنئة لأقباط القنطرة غرب.

وشهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء امس السبت، قُداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحيِّ ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة العيد.

وذلك بحضور اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، الرائد رضا عمارة، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، رئيس حي ثالث ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية.

حرص نائب المحافظ على حضور قداس عيد الميلاد المجيد، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد للأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها وتقديم التهنئة لأقباط الإسماعيلية.مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.