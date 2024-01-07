قيادات مدينة إسنا يقدمون التهانى للأقباط فى الكنائس بعيد الميلاد المجيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، زيارات لوفد الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة نائب رئيس المركز عبد الرحيم طايع، للكنائس المختلفة حول المدينة، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بكنيسة الأم دولاجى ب عيد الميلاد المجيد

فيما بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ في برقيته، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء وطننا العزيز، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ الأقصر برقيات تهنئة مماثلة لكل من القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف علي دير مار جرجس بالرزيقات، ونيافة الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد.

وأكد ألهم، خلال زيارة الكنائس لتقديم التهانى بالعيد، أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.