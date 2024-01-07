قوافل تعليمية لمراجعات مناهج الإعدادية والثانوية العامة بالشرقية.. اعرف أمكانها

أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، إطلاق قوافل تعليمية، لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، يأتى ذلك تنفيذا لبروتوكول المنعقد مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووحدة تصدوا معنا.

وأوضح وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع"، أن القوافل التعليمية ستنفذ بالمقرات التالية: "مركز التنمية الشبابية ببلبيس للشهادتين الإعدادية والثانوية بقسميها العلمى والأدبى "مدينة بلبيس"، ومجمع محمد نصر عابدين للشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى، ومدرسة محمد جمال رفعت للشهادة الإعدادية "مدينة ديرب نجم".

وأضاف أن مواعيد تنفيذ المحاضرات الطلابية للقافلة وفقًا للمقرات المعلنة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ويشارك فى القافلة معلمى وخبراء وزارة التربية والتعليم المتخصصين فى إعداد المناهج الدراسية والامتحانات على مستوى الجمهورية.