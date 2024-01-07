فريق "100 يوم صحة" يشارك بالتأمين الطبى لاحتفالات عيد الميلاد بالإسماعيلية

يأتى ذلك فى إطار خطة استعدادات وزارة الصحه للتأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، وتحت توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية وإشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية.

ومن جانبه، شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، قُداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحيِّ ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة العيد.

وذلك بحضور اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، ورئيس حي ثالث ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية.

وحرص نائب المحافظ على حضور قداس عيد الميلاد المجيد، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد للأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها وتقديم التهنئة لأقباط الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.