اليوم السابع
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غلق 4 محلات تجارية مخالفة والتحفظ على 105 حالات إشغال فى المنتزه بالإسكندرية

الأحد، 07 يناير 2024 11:40 ص
غلق 4 محلات تجارية مخالفة والتحفظ على 105 حالات إشغال فى المنتزه بالإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى المنتزه أول الإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن غلق  4 محال تجارية  والتحفظ على 105 حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

واستهدفت الحملة شوراع، القاهرة والعاشر من رمضان و45 قبلي، كما شملت ايضا شارع محمد نجيب وجمال عبد الناصر وخالد بن الوليد، وشارع مسجد سيدي بشر.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 105 حاله إشغال متنوعه وغلق 4 محال تجارية لمخالفتها قرارات الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

رفع الاشغالات المخالفة في حي المنتزة بالإسكندرية
رفع الاشغالات المخالفة في حي المنتزة بالإسكندرية

 

رفع الاشغالات وغلق محلات مخالفة بحي المنتزة بالإسكندرية
رفع الاشغالات وغلق محلات مخالفة بحي المنتزة بالإسكندرية

 







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