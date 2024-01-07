عين الله على مصر.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: عين الله على مصر.. الرئيس السيسى يشيد بمواقف البابا تواضروس الوطنية

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

عين الله على مصر.. الرئيس السيسى يشيد بمواقف البابا تواضروس الوطنية.. آلاف المواطنين ووزراء وسياسيون فى الكاتدرائية للتهنئة.. والبابا: مشاركة الرئيس فى عيد الميلاد تقليد جميل يبقى تأثيره فى جموع المصريين



الرئيس السيسى يدشن «سنة مصرية أصيلة» بمشاركته فى احتفالات عيد الميلاد.. رسائل الرئيس خلال زيارته لكاتدرائية العاصمة الإدارية تؤكد على المعانى الحقيقية للمواطنة فى الجمهورية الجديدة.. الرئيس يراهن على وعى المصريين فى مواجهة الأزمات والتحديات.. ويؤكد: «أكن كل احترام وتقدير للبابا تواضروس.. ومواقفه ميعملهاش إلا رجال مخلصين»

البابا تواضروس لـ «اليوم السابع»: نتمنى تكون 2024 سنة حلوة ومصر تاخد حظها 24 قيراط.. نهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات ونشكره على حضوره القداس.. انتخاب الرئيس يؤكد رغبة الشعب فى الاستمرار بالتنمية.. ويؤكد: التاريخ سيقف طويلا أمام ما يحدث من مجازر فى فلسطين



الاستثمار مفتاح التنمية.. موازنة غير مسبوقة لتنمية سيناء فى خطة الحكومة للعام الجديد.. نواب يشيدون بتوجه الدولة نحو تحسين مناخ الأعمال.. وتعديلات قانون الأراضى الصحراوية تجذب الاستثمارات ولا تخص سيناء

غزة تحت نيران المدافع والطائرات.. مجازر إسرائيل على طاولة «العدل الدولية».. قلق فى واشنطن من التصعيد مع حزب الله.. وقمة مصرية فلسطينية بالقاهرة اليوم



2 مليار و117 مليون دولار حجم التجارة المصرية مع أفريقيا

13 يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام الجارى



حالة خاصة.. فلسطين فى قلب الفن المصرى.. الكاتب الفلسطينى إبراهيم نصر الله: كثيرون تأثروا بظهور روايتى «أعراس آمنة» بالمسلسل.. طه دسوقى: أشكر it watch على الثقة.. وغادة عادل: عمل مختلف

وزير الأوقاف: 2024 عام «الواعظات» واللغة العربية.. برامج إعداد وتأهيل ودورة جديدة فى المهارات الإعلامية بالتعاون مع «الوطنية للإعلام»



إزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالى ومدن الصعيد



