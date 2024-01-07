طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات التاريخ والأحياء غدا

كتب ـ لؤى على

يواصل طلاب النقل الثانوى الازهري امتحانات الفصل الدراسى الأول، غدا الإثنين، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى امتحاناتهم في مادتى التفسير وعلومه والفيزياء، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم في مادتى الأدب والمطالعة والنصوص والأحياء، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الأدبى امتحاناهم في مادتى التفسير وعلومه والتاريخ، أما الصف الثانى الأدبي يؤدون امتحاناتهم في مادتى الأدب والمطالعة والنصوص والتاريخ.

أصدر قطاع المعاهد الازهرية تعليمات خاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل، وجاءت التعليمات كالآتى: الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش لذات الطالب مع تمكينه من استكمال امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة إن أراد، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة وعلى رئيس اللجنة تسليم الهاتف ضمن الأوراق المسلمة(محضر الغش) لفرع الشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية.

وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، يتم التحفظ على الهاتف على حالته، مع الاتصال بالمنطقة لإرسال عضو الشئون القانونية لإعمال شئونه واتخاذ اللازم نحو إبلاغ النيابة من عدمه، ويحرر محضر الغش من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر والحرز إلى فرع الشئون القانونية وتسلم صورة من المحضر مع كراسة إجابة الطالب إلى الشئون القانونية، ويسلم أصل والحرز إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، ويحتفظ بالصورة الثانية ضمن مستندات اللجنة للرجوع إليها عند الحاجة.