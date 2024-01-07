اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يناير 2024 12:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى 12 درجة "صور"

الأحد، 07 يناير 2024 11:43 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى 12 درجة "صور" طقس الإسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد محافظة الإسكندرية ، اليوم الاحد ،حالة من الطقس المعتدل نهارا ،شديد البرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمى 23 درجة، والصغرى 12 درجة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
 
 
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

طقس الإسكندرية اليوم دافئ نهارا
طقس الإسكندرية اليوم دافئ نهارا

طقس الإسكندرية شديد البرودة ليلا
طقس الإسكندرية شديد البرودة ليلا

طقس الإسكندرية معتدل نهارا بارد ليلا
طقس الإسكندرية معتدل نهارا بارد ليلا

 







حالة الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

حالة الطقس غدا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة