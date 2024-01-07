ضبط لصوص السيارات وماكينات رفع المياه

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة - أسيوط) من ضبط (3 أشخاص) وذلك حال شروعهم فى سرقة (3 طلاب) حال سيرهم بدائرة قسم شرطة العجوزة باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أطفيح) لقيامهم بسرقة (2 ماكينة رفع مياه – 3 مواتير رش – 500 متر خرطوم – 3 مسدس رش مياه – تانك مياه – 80 كيس سماد – 250 لفة خرطوم – 2000 متر مواسير بلاستيك – مشمع بلاستيك – نافذة – باب – أريكة – جرار صغير بالمقطورة الخاصة به) من داخل إحدى المزارع بدائرة المركز.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارة "ربع نقل" ملك وقيادة أحدهم "تم ضبطها"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" مقيمان بدائرة المركز "أمكن ضبطهما".

وتمكنت الجهود من ضبط (سائق "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (سيارة ملاكى)، من أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الفتح.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخراج مفتاح مصطنع وأرشد عن السيارة المستولى عليها.