ضبط رئيس شركة بالعجوزة هارب من 90 سنة سجن

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة الأقصر ، محكوم عليه بالحبس (35 سنة و 3 أشهر فى 14 قضية " تبديد "، وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (35 سنة وكفالة مالية فى 46 قضية "تبديد").

وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (30 سنة وكفالة مالية فى 34 قضية "تبديد"، وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (18 سنة وكفالة مالية فى 30 قضية "تبديد"، وضبط (عامل بإحدى الشركات) بدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس (10 سنوات وكفالة مالية فى 30 قضية "تبديد").

وأسفرت الجهود عن ضبط (مقاول) بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (62 سنة وشهر وكفالات مالية فى 52 قضية "إيصال أمانة - تبديد – شيك")، وضبط (مالك مؤسسة لتجارة الحديد) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (39 سنة وكفالات مالية فـى 32 قضية (إيصال أمانة - تبديد - شيك - ضرب - سرقة تيار كهربائى)، وضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، محكوم عليه بالحبس (90 سنة وكفالات مالية فى 45 قضية "شيكات").