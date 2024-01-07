اليوم السابع
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صلاح الأفيوني نقيبا لأطباء الأسنان بقنا بالتزكية

الأحد، 07 يناير 2024 06:35 م
صلاح الأفيوني نقيبا لأطباء الأسنان بقنا بالتزكية صلاح الأفيوني نقيبا لأطباء الأسنان بقنا
قنا صابر سعيد

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فاز الدكتور صلاح الأفيوني، استشارى طب الأسنان، بمنصب نقيب أطباء أسنان قنا بالتزكية، فى انتتخابات نقابة أطباء الأسنان.

وكان قد شغل الدكتور صلاح الأفيونى منصب أمين صندوق نقابة الأسنان لدورتين متتاليتين من 2016 حتى 2024
وتجري نقابة أطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي على مقعد نقيب أطباء الأسنان، ومقعد عضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية، بعدد 3 أعضاء فوق 15 عاما و 3 أعضاء تحت 15 عاما.
 
وتجرى مقاعد مستوى المناطق، عددها 6 أعضاء، إضافة إلى مقاعد رؤساء النقابات الفرعية ومقاعد فوق وتحت 15 عاما، لكل نقابة فرعية، بالإضافة إلى المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.
 
 
 






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