شبورة كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا، صباح اليوم الأحد، من نطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس ، في ظل توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب.

وتشهد محافظة بورسعيد، شبورة كثيفة على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، وانتشرت بكثافة في المناطق القريبة من مجري قناة السويس الملاحي وشاطئ بورسعيد، وبالطرق المؤدية إلى محافظات الإسماعيلية ودمياط.

كما لوحظ الإحساس بانحفاض في درجات الحرارة على كافة المناطق، وعدم سطوع للشمس بشكل واضح في المدينة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد اليوم طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.