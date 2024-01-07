سيدة تطالب مطلقها بنفقة متعة 3.1 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى نفقة متعة ودعوى للمطالبة بمتجمد نفقات عن 4 سنوات، بإجمالي 3.1 مليون جنيه، كما أقامت دعوأ تبديد قائمة منقولاتها البالغ قيمتها 650 ألف جنيه، واتهمت مطلقها بالتخلف عن الإنفاق عليها وأولادها، لتؤكد بدعواها: "رفض سداد مصروفات أولادي التعليمية، رغم يسار حالته المادية ودمر حياتي وطلقني غيابياً".

وقالت الأم لثلاث أولاد: "عشت برفقته 19 عاما وفي النهاية طلقني وتزوج غيري وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض التواصل معهم ورؤيتهم، وطردني من منزل الزوجية واستولى على منقولاتي ومصوغاتي".

وأضافت الزوجة: "عشت في جحيم وأنا أحاول توفير مصروفات أولادي التعليمية، وحاولت الحصول على نفقة تساعدني ولكن دون فائدة بسبب تعنت زوجي السابق وتحايله لحرماني من نفقات مناسبة للمستوي المعيشي الذي اعتاد أولادي على العيش فيه".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "لاحقت زوجي السابق بدعاوي قضائية كمتجمد للفترة التي تخلف فيها عن الإنفاق على، وحاولت التصدي لتهديداته، وملاحقته لي بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية بعد رفضه كافة الطرق الودية معه".

وقانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.