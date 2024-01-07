رائحة القدم الكريهة تعرف على الأسباب وطرق التخلص من هذه المشكلة

كتبت مروة محمود الياس

رائحة القدم الكريهة من أكثر المشكلات المزعجة والمحرجة التي قد يقع فيها الشخص، عليه أن يعرف في البداية أسباب إصابته بهذه المشكلة، وعليه فالتقرير التالى يقدم مجموعة من النصائح التى تعالج الرائحة المزعجة للقدمين.

وفقًا لتقرير نشر في موقع بالانس هيلث المعني بالصحة العامة، فإن رائحة القدم الكريهة لها الكثير من الأسباب والتي من بينها تكون البكتيريا نتيجة التعرق الزائد للقدمين لأنهما من المناطق المغطاة أغلب اليوم بالأحذية أو الجوارب، ومع الرطوبة وتكون البكتيريا تنتج هنا الرائحة غير المحببة التي تنبعث من القدمين.

وهناك الكثير من الطرق والممارسات التي يمكن من خلالها تجنب هذه الرائحة وتكونها ومنها:

الاهتمام بتغيير الجوارب وغسلها جيدًا

استخدام أنواع من الأحذية جيدة ومصنعة بطريقة يمكن من خلالها للقدم أن تصلها التهوية.

الأحذية المصنعة من البلاستيك أحد أهم النوعيات التي تسبب الرائحة الكريهة لأنها قليلة التهوية لذا يجب تجنبها.

كلما استطعت داخل منزلك اجعل قدمك في وضع التهوية ولا تتركها مغطاة بالجوارب.

اهتم بارتداء الجوارب القطنية التي تمتص العرق وابتعد عن أي ألياف صناعية.

اهتم بنظافة قدميك دائمًا يمكن غسلهما بالماء المملح وكذلك قص أظافرك الدائم والاهتمام بنظافة ما تحت الظفر وبجوانبه.

يحذر التقرير من رائحة القدم الكريهة وينصح باستشارة مختص إذا ما استمرت الرائحة رغم اتباع النصائح السالفة الذكر.