رئيس جامعة السويس وقيادات المحافظة يهنئون الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.. صور

السويس – السيد فلاح

أجرى اليوم الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس زيارة لكنيسة ماري جرجس وكنيسة الراعي الصالح بالسويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، سكرتير عام محافظة السويس، وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.

صاحب رئيس الجامعة في الزيارة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك لتقدم التهاني للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبالهم الأنبا "بموا" أسقف السويس والكهنة بالكنيسة، وأرسانيوس يوسف، راعى كنيسة الراعى الصالح للأقباط الكاثوليك.

وأعرب رئيس جامعة السويس عن سعادته بهذا اليوم الذي يحتفل به أبناء مصر بأحد اعيادهم، وقال إن أعياد المصريين منذ فجر التاريخ لا يمكن أن نميزها عن بعضها، فكلها احتفالات تعكس مدى ترابط تضافر أبناء الشعب المصري تحت راية الوطنية بغض النظر عن أي معتقد.

وأوضح "حنيجل" القول بأن مصر ليس مجرد وطن نعيش فيه فحسب، بل وطن عيش فينا، ليس مجرد شعار؛ بل حقيقية واقعة نلمسها جميعًا في مختلف أمور الحياة.

وتبادل الحضور التهاني بمناسبة الأعياد مؤكدين على ما تمثله هذه المناسبات من قيم المواطنة والإخاء بين كافة أطياف الشعب المصري، وما تؤكد عليه من تكاتف والتفاف أبناء الكنانة حول قيادتهم السياسية التي تؤكد دوما على إرساء هذه القيم الحميدة بين أبناء شعب مصر الأبي.