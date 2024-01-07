رئيس النواب الأردني: وقفنا فى وجه مخططات الاحتلال الهادفة لتهجير سكان غزة

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قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن الأردن وقف بثبات في وجه مرامي ومخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير سكان غزة عن أرضهم، رافضاً كل محاولات فصل القطاع عن الضفة، في جهد سياسي ودبلوماسي يبرهن الإدراك لمخاطر وأهداف هذا العدوان الغاشم، وعليه وفي ضوء هذه الظروف، فإن الأردن القوي، هو قوة ومنعة وعون لفلسطين وشعبها المرابط، ويجب علينا المضي بثبات وعزيمة في مسيرة البناء والوطني، فنحن أقوياء بتحصين جبهتنا الداخلية، والوقوف موحدين خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة.

وأضاف الصفدي - خلال الحفل الثقافي التضامني بعنوان (مدينة الثقافة تنتصر لغزة)، بمحافظة إربد - أن الأردن بقي في طليعة المدافعين عن فلسطين، فكان الملك عبدالله الثاني يقدم للعالم أجمع سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة، مثلما قدمت الملكة رانيا العبد الله مضامين وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية .

وتابع "كما أشرف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على تجهيز مستشفى ميداني ثان لغزة، وشاركت الأميرة سلمى بعمليات إنزال جوي مع صقور سلاح الجو الملكي لتقديم الإغاثة العاجلة للأهل في القطاع، وكان الموقف الرسمي والشعبي في تناغم وتلاحم وسيبقى بإذن الله، هذا الشعب العظيم، في حالة من الوعي والثبات، يفوت الفرصة على كل أصوات اليأس والتشكيك، صامداً في وجه الريح، سنداً وذخراً لجيشنا الذي يقدم كل يوم أعظم صور التضحية والصمود، يذود عن الحدود، بوجه عصابات الخراب والإرهاب".