اليوم السابع
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رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار الحرب فى غزة طوال العام الحالى

الأحد، 07 يناير 2024 11:00 م
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار الحرب فى غزة طوال العام الحالى الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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رجح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ، هرتسي هاليفي، أن يشهد العام الحالي 2024، تحديات عدة مشيرا إلى إمكانية استمرار القتال في غزة، طوال العام الحالي.

وقال هاليفي، خلال كلمة ألقاها في منطقة قيادة يهودا والسامرة، اليوم الأحد: "سنة 2024 مليئة بالتحديات، لكن من المؤكد أننا سنقاتل وأن القتال سيتواصل في غزة طوال العام".

وفي وقت سابق، دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس السبت، إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان القطاع.

وجاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن "الحرب المستمرة، منذ 3 أشهر، تسببت في نزوح نحو 90 في المئة من سكان القطاع".

 







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