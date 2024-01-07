حياة كريمة.. تركيب أكبر شبكة كابلات كهرباء ومحطة رفع بقرية النمسا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت قرى الأقصر فى حصاد نجاحات المشروعات القومية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة، حيث حصل مجلس قروى النمسا وتوابعه من النجوع المختلفة، وهو الأكبر فى جنوب الأقصر، على دعم كبير لخدمة الآلاف من المواطنين من أبناء القرى، عبر المشروعات القومية بالمياه والكهرباء والصرف الصحى.

وتشمل تلك المشروعات القومية لدعم مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا، العمل فى أكبر شبكة لتركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالوحدة المحلية بالنمسا بقرية القرايا وتوصيلها وربطها بالمحولات ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى متابعة الأعمال بمحطة الوسيط بالنمسا للصرف الصحي ضمن حياة كريمة، وذلك تحت إشراف المهندس محمود عبد العاطي من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر.

ويتم داخل مجلس قروى النمسا العمل يومياً فى مشروعات الصرف الصحى، حيث يتابع ياسر حلمى عباس رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، أعمال فرعه الداخل قطر 600 مم محطة صرف قرية القرايا، وأعمال فرعه الداخل قطر 900 مم بمحطة النمسا الرئيسية للصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي من رجال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وبلغت نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقري غرب إسنا وصلت إلى 85%، وتم الانتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قرى النجوع بحري والنجوع قبلي وبندر مدينة إسنا بعدد 6 محطات للمدينة، ويجري حالياً العمل في محطة رفع النمسا والتي تبلغ طاقتها 360 لترا في الثانية، حيث إن صرف صحي قرى النمسا والقرى المجاورة لها يشمل إنشاء عدد 3 محطات بإجمالي شبكات 39 كيلو مترا وخطوط طرد 12.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة المحطة الرئيسية بالنمسا 1080 مترا مربعا وبلغت نسب تنفيذ الأعمال المدنية بها من 70 إلى 90% وشبكات الانحدار 85% وخطوط الطرد 75%، وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة 80% وجاري استكمال توريد المهمات.

ويقول ياسر حلمى عباس رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن محطة رفع النمسا تعد من أكبر المحطات بإسنا حيث تخدم حوالي 18 ألف نسمة من سكان قرى النمسا والمساوية والقري المجاورة وتبلغ تكلفتها 350 مليون جنيه.



إنشاءات محطة النمسا الرئيسية للصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة



أعمال تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالوحدة المحلية بالنمسا بقرية القرايا



العمل فى تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالنمسا



العمل بمحطة النمسا الرئيسية للصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة