حبس 4 أشخاص نقبوا عن الآثار أسفل منزل بالقاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الخليفة، املا في العثور على قطع أثرية تمهيدا لبيعها طمعا في تحقيق الثراء السريع.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمينة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه تم ضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 1 متر وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.