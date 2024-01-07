جهود مكثفة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير مدينة رشيد بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقه فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بالتزامن مع تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى لعصر الجمهورية الجديدة.

ويعتبر المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد من أهم المشروعات التنموية الجديدة، والتى تستهدف تحويل هذه المدينة العريقة إلى منطقة سياحية عالمية بتكلفة مبدئية أكثر من 2 مليار جنيه.

وشهدت محافظة البحيرة إنشاء مدينة رشيد الجديدة التى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية مقسمة إلى 3 مساحات" 443 فدان المثلث الذهبى - 2000 فدان - 742 فدان" وبوجهة شاطئية بطول 10 كم.

وكذلك يعتبر مشروع ميناء الصيد برشيد من أهم المشروعات الجديدة بالبحيرة بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر.

يذكر أن المناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى بمحافظة البحيرة قد شهدتا إقامة مشروعات عديدة بلغت 335 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون و85 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.