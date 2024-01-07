تناول هذه الفواكه الجافة الغنية بفيتامين د للحصول على عظام أقوى

كتبت فاطمة ياسر

يمكن لفيتامين "د" أن يحمينا من هشاشة العظام عندما نتقدم في السن، كما أنه يساعد على الوقاية من أمراض العظام لدى الأطفال، وهناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساهم بشكل ملحوظ في الحماية، عن طريق التعرض لأشعة الشمس بانتظام، إلى جانب تناول الأطعمة المناسبة مثل سمك السلمون والتونة ومنتجات الألبان والحليب الغني بفيتامين د، ويمكنك إضافة الفواكه الجافة إلى القائمة أيضًا حيث تبين أن بعض الفواكه الجافة غنية بفيتامين د، وذلك وفقًا لموقع healthshots.