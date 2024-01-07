تعرف على مادتين حددتا أنواع سيارات النقل البطئ بقانون المرور

كتب عبد الرحمن سيد

حدد قانون المرور رقم 66 أنواع مركبات النقل البطىء فى مادتين وتحديد طرق سيرها على الطريق، وهى:

-مادة 8

الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.

-مادة 9

& العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :

& عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص

& عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء

& عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى

& عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء