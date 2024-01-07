تعرف على مادتين حددتا أنواع سيارات النقل البطئ بقانون المرور

حدد قانون المرور رقم 66 أنواع مركبات النقل البطىء فى مادتين وتحديد طرق سيرها على الطريق، وهى:
-مادة 8
الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.
-مادة 9
& العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :
& عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص
& عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء
& عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى
& عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء
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