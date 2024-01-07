تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة المتسبب فى حادث مصرع أشرف عبد الغفور للمحاكمة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية ولعل أبرزها إحالة جهات التحقيق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور للمحاكمة.



الفنان أشرف عبد الغفور

أحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، بحادث سير في مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية.



سرقة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطلان للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من موظف بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية وفرا هاربين.



ديلر الهيروين

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بعد أن عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول بقصد الاتجار



اطلاق نار

قررت جهات التحقيق، حبس 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه والشروع فى قتل عامل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وذلك بعد استيقاف عامل وإطلاق الرصاص عليه وسرقة درجته النارية على أحد الطرق بالقناطر.