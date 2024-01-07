بالأسماء.. إصابة 13 شخصا فى حادثين على الطريق الصحراوى بأسوان

وقعت الحادثة الأولى على طريق كوم أمبو الصحراوى الغربى بالقرب من الكيلو 60، بعد انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وهم: "محمود عثمان، 34 سنة، طاهر محمود، 28 سنة، محمد إبراهيم، 31 سنة، أحمد محرم، 46 سنة، بخيت عباس، 40 سنة، حامد محمد، 25 سنة"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ووقع الحادث الثانى، على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من بنبان، وأسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى عن إصابة 7 أشخاص، وهم: "علاء جمعة، 30 سنة، شعبان ادفاوى، 43 سنة، يونان لويس، 30 سنة، محمد ربيع، 30 سنة، محمد محمود، 39 سنة، أحمد رمضان، 25 سنة، جمعة أحمد، 40 سنة"، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.