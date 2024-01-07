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انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة الثلاثاء المقبل

الأحد، 07 يناير 2024 11:52 ص
انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة الثلاثاء المقبل امتحانات - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير 2024، وذلك وفقًا للمواعيد التالية:

أولًا: المرحلة الابتدائية

-الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير 2024.

-الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية 

-الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

-الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.
 
-امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي 

-الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.
 
-الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.
 
 






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