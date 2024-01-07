المدارس تواصل تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت.. صور

كتب محمود طه حسين

واصلت المدارس الثانوية تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، حيث منحت الوزارة طلبة الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت بعد تحديثه واكتفت الجهاز وربطه بنظام التعلم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوى التابلت بعد تقديم الأوراق المطلوبة وتضمنت إيصال تأمين التابلت وقدره 105 جنيهات و3 صور من مكتب البريد وصورة بطاقة ولى الأمر واستمارة تسليم التابلت.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مد تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، كما حددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطأ يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتحديث البيانات.

https://moe-register.emis.gov.eg/