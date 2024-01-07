ونقل السفير المصري في أوتاوا، أحمد حافظ ، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط مصر في كندا، خلال احتفالهم بعيد الميلاد المجيد.

كما قدم السفير المصري التهنئة للأنبا مينا أسقف مسيساجا وغرب كندا، والأب أنجليوس سعد راعي الكنيسة الأرثوذكسية، وشعب الكنيسة وجميع الآباء والكهنة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وحضر القداس النائب المصري الكندي، شريف سبعاوي، ونخبة من المسؤولين والبرلمانيين الكنديين، وممثلي مدينة ميسيساجا والشخصيات الكندية البارزة.

كما حضر السفير أحمد حافظ الاحتفال في الكاتدرائية القبطية بتورنتو، مع نيافة الأنبا أرشيليدس.