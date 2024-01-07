الكرملين: بوتين يلتقي عائلات العسكريين الروس الذين فقدوا حياتهم بأوكرانيا

أحمد علوى

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى عشية عيد الميلاد، بعائلات العسكريين الروس الذين ضحوا بحياتهم خلال العملية العسكرية الخاصة في مقر إقامته بضواحي موسكو.

وقال بيسكوف، إن "فلاديمير بوتين التقى عشية عيد الميلاد في مقر إقامة نوفو أوجاريفو مع عائلات أبطال روسيا، الذين لقوا ضحوا بحياتهم في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين أجرى بعد ذلك محادثات مستفيضة مع عائلات العسكريين الروس وتواصل مع زوجاتهم وأطفالهم ودعاهم إلى العشاء، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين وعائلات العسكريين الروس سيكونون حاضرين في قداس عيد الميلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.