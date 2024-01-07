"الرعاية الصحية بالأقصر": تقديم 17 مليون خدمة طبية داخل وحدات طب أسرة

لا تزال تحقق هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، سلسلة من النجاحات الكبرى في خدمة القطاع الصحى للمواطنين فى كافة أرجاء محافظة الأقصر، حيث نجحت على مدار العام الماضي في 2023، فى تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة لحوالي مليون و200 ألف منتفع مسجلين فى المنظومة الصحية بالمحافظة، وسط أجواء من الخدمات المتطورة على مدار الساعة.

وفى هذا الصدد كشفت الهيئة بالأقصر، عن إجمالي الخدمات الطبية التي قدمت منذ افتتاح المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة الأقصر والتي تم افتتاحها رسميا من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تخطت الخدمات الصحية المقدمة بها أكثر من 17 مليون خدمة طبية مع نهاية عام 2023، واستهدفت الخدمات المقدمة ما يقرب من مليون و 200 ألف منتفع تم تسجيلهم بالمنظومة الصحية لمحافظة الأقصر متضمنة ما يقرب من مليون و400 ألف فحص سنوي شامل حتى الآن للمنتفعين المسجلين، والفحص السنوي هو أحد خدمات طب الأسرة لسلسة التطوير في المنظومة الصحية الجديدة من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تم تقديمها من خلال ما يقرب من 54 وحدة ومركز طب أسرة تم تطويرهم أو إنشاؤها حديثاً بالمحافظة تحت مسمي (الرعاية الأولية).

وقدمت الرعاية الأولية بمحافظة الأقصر أكثر من 6 مليون خدمة صحية لخدمات طب الأسرة بخلاف خدمات الفحص الشامل السنوي، كما قدمت مستشفيات الرعاية الصحية والتي يبلغ عددها 6 مستشفيات بالمحافظة والتي أطلق عليها (الرعاية الثانوية والثلاثية)، العديد من الخدمات الطبية والعلاجية التي تصل إلي ما يقرب من 10 مليون خدمة منهم حوالي 253 ألف عملية جراحية بمختلف انواعهم منهم حوالي 40 ألف عملية جراحية ذات مهارة وطابع خاص ومتقدمة، مثل إجراء تغيير الصمام الأورطي لأول مرة في صعيد مصر باستخدام أحدث التقنيات العالمية TAVI وهي تقنية عالمية حديثة بدون جراحة، بالإضافة إلي زراعة القوقعة لأكثر من 30 طفل حتى الآن بنجاح ولأول مرة في صعيد مصر.

كما شهدت الأقسام الطبية بمختلف المستشفيات الكثير من الجراحات النادرة وخاصة التشوهات والعيوب الخلقية للأطفال والكبار مثل إجراء جراحة نادرة صنفت الثامنة عشر حول العالم بحسب محركات البحث لولادة طفل يعاني من التحام الفكين ونجاح متميز لقسم جراحة الوجه والفكين، وذلك إلى جانب جراحات تشوهات العمود الفقري والعديد من الحالات النادرة، و حققت أيضا جراحات القلب والقسطرة بمختلف تقنياتها الحديثة طفرة كبيرة بشهادة العديد من المصريين والأجانب بالخارج، كما بلغ إجمالي الخدمات بالعيادات الخارجية بكافة المنشآت الصحية ما يقرب من مليون ونصف خدمة حتى الآن، بينما تخطت إجمالي الفحوصات الطبية المعملية والتصويرية الاستكشافية لأكثر من 5 مليون فحص طبي بمنشآت الرعاية الصحية حتى الآن.

كما شهدت المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة تطور كبير في الاستقبال والتعامل مع حالات الطوارئ الحرجة والمختلفة لكافة المصريين والأجانب خاصة في استقبال حالات الإنعاش القلبي والإنقاذ السريع مثل الحوادث الكبرى والإصابات الخطيرة كالحروق وحوادث الطرق، علما بأنه تم استقبال ما يقرب من مليون و 700 الف مصاب حتى الآن بكافة أقسام الطوارئ والاستقبال منهم ما يقرب من نصف مليون حالة بالوحدات والمراكز الصحية، وما يقرب من مليون و 200 الف مصاب بالمستشفيات الست بالمحافظة.

وشهدت المنظومة ايضا افتتاح عدد من الأقسام والخدمات الجديدة في عام 2023، مثل افتتاح وتجهيز قسم للحروق مكون من 12 سرير بمستشفى طيبة التخصصي، واستحداث عدد من العيادات مثل عيادة رسم المخ والعضلات بمجمع الأقصر الطبي، مع تكثيف وإضافة عدد من اجهزة وخدمات العلاج الطبيعي خاصه مستشفى الكرنك الدولي ومستشفى طيبة التخصصي ومستشفى الاطفال التخصصي، كما تم اضافة عدد من أجهزة الأشعة والفحوصات المعملية بالمستشفيات الكبرى مثل استحداث أجهزة فصل الصفائح الدموية لتوفيرها ببنوك الدم، وأجهزة الأشعة المقطعية والـ CR وايكو الاطفال بمختلف المستشفيات، بالإضافة إلي تركيب أحدث الأجهزة المعملية لقياس الهرمونات وأجهزة قياس كيمياء الدم الاتوماتيكي وغازات الدم والاليزا مع تجهيز وحدة معملية مركزية ووحدة معملية مجهزة لفحوصات الهيستوباثولوجي، فيما تم الاستفادة من المنظومة الرقمية في ربط الفحوصات الطبية التشخيصية و المعملية لكافة المنشآت الصحية معا مع التوسع في إدخال منظومة الباكس بمعظم المنشآت وتفعيل برنامج LIS للفحوصات المعملية بالإضافة إلى خدمات نقل العينات الدموية lab to lab التي تم إطلاقها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

كما شهدت محافظة الأقصر أحد أهم الإنجازات في تحقيق رؤية الدولة المصرية من خلال خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في القضاء على قوائم الانتظار للخدمات الطبية خاصة العاجلة والضرورية حيث تم القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والعيادات التخصصية واللجان الطبية والفحوصات التصويرية والأسنان وغيرها من الخدمات الهامة والعاجلة.

وجدير بالذكر إنه تم رصد إرتفاع مؤشرات أداء الخدمات المطورة بعد توفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة، و منها تقديم ما يقرب من نصف مليون خدمة علاجية لأمراض الفم والأسنان، وما يقرب من 200 الف جلسة تأهيلية لخدمات العلاج الطبيعي بالإضافة إلي تسليم ما يقرب من 1200 جهاز تعويضي وأطراف صناعية ومساعدات حركة، كما تم استحداث العديد من اللجان الطبية الرقابية مثل المجالس الطبية ولجان الحوكمة الإكلينيكية مما أثمر عن انخفاض كبير في نسب الوفيات والمضاعفات الناتجة عن العدوي أو الأخطاء الطبية، حيث يأتي هذا بجانب استحداث العديد من اللجان العلاجية مثل لجنه المناعة و الامراض الروماتيزمية و لجان الغدد الصماء وغيرها من اللجان الطبية العلاجية، والتي تم فيها مناظرة ما يقرب من 20 الف منتفع يعاني من أمراض مناعية أو روماتزمية وما يقرب من 2000 مريض أورام وأكثر من 5000 منتفع بلجان الرمد إلى جانب 2500 طفل بلجان هرمون النمو و 1050 مريض بلجان أدوية زراعة الكلي و 1100 منتفع بلجان المخ والأعصاب والتصلب المتعدد، ويأتي هذا لتطبيق اعلي معايير الجودة والسلامة العالمية والتي وصل فيها إجمالي الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إلى 47 منشأه معتمدة واعتماد مبدئي لـ 11 منشأة أخري من إجمالي 60 منشأة صحية تم نقل أصولهم للهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تم اعتمادهم وفق أحدث المعايير الدولية من GAHAR والمعترف بها من الاسكوا العالمية.

وقبل نهاية العام الماضى أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن نجاح 7 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية، حيث وصل عدد المنشآت التي تم اعتمادها بمحافظة الأقصر حتى الآن إلى 44 منشأة منها 3 مستشفيات و 8 مراكز و 33 وحدة طب أسرة، بالإضافة إلى حصول 12 مركز ووحدة على الاعتماد المبدئي والتي تعد الخطوة الأولى للاعتماد.

وشملت المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد القومية GAHAR، مراكز طب أسرة «أرمنت الوابورات، الشهيد محمود ناصر »، ووحدات طب أسرة «البعيرات، منشية النوبة، أبوطربوش، الخطباء، المريس»، حيث تخدم هذه المنشآت حوالي 185.000 نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، وقدمت أكثر من مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل بالأقصر حتى الآن.



إنجازات هيئة الرعاية الصحية فى الأقصر بعد تطبيق التأمين الصحى الشامل



تطوير شامل لمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر



جانب من العمل اليومى لخدمة المواطنين فى الأقصر



إحدي الغرف الفندقية فى مستشفى الكرنك الدولى



سعادة طفلة بعد عملية زراعة القوقعة بالأقصر



طفل بالأقصر عقب عملية زراعة القوقعة



عمليات جراحية نادرة تجرى لأول مرة فى الأقصر



فحص وعلاج طبي متطور فى كافة المستشفيات بالأقصر



فرحة طفلة عقب إجراء عملية زراعة القوقعة



مستشفى إيزيس للولادة أنجح مشروعات الهيئة بالأقصر



مستشفى طيبة التخصصى إحدي إنجازات هيئة الرعاية الصحية



نجاحات هيئة الرعاية الصحية فى الأقصر بعد تطبيق التأمين الصحى الشامل



وحدة طب أسرة أبو طربوش تحصل على درجة الإعتماد القومية



وحدة طب أسرة أرمنت الوابورات تحصل على درجة الإعتماد القومية



وحدة طب أسرة البعيرات تحصل على درجة الإعتماد القومية



وحدة طب أسرة الشهيد محمود ناصر تحصل على درجة الإعتماد القومية



وحدة طب أسرة منشية النوبة تحصل على درجة الإعتماد القومية