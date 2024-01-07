الجعران المقدس بمعابد الكرنك هدية الملك أمنحتب الثالث لزوجته الملكة "تى"

الأقصر – أحمد مرعى

رغم مرور آلاف السنين على تقديمه كهدية من الملك أمنحتب الثالث لزوجته الملكة "تي"، لا يزال الجعران المقدس داخل معابد الكرنك سر من أسرار الحضارة المصرية القديمة، وأحد أجمل الأماكن للزيارة والإستمتاع من الأهالي والسائحين بجوار البحيرة المقدسة بالكرنك، حيث لا يفوت السياح فرصة اللفة حول الجعران المقدس خلال زيارتهم لمعابد الكرنك، حيث إنهم لدى وصولهم لنقطة البحيرة المقدسة والإستمتاع بالسحر داخلها، ويبدأ الأفواج الأجانب فى مرحلة الطواف حول الجعران المقدس أمام البحيرة فى 7 لفات تراثية لجلب الحظ السعيد ونيل الأمنيات، حسبما يعتقدون من المتوارث بين الجميع حتى الآن.

ويقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إن الجعران المقدس المتواجد أمام البحيرة المقدسة بالكرنك، هو هدية من الملك لزوجته الملكة ويعتبر أهم معالم المعبد، موضحاً أن الجعران كان يسمى فى اللغة الهيروغليفية "خبرى" وهى تعنى الذي يجدد نفسه كل يوم ويأتي كل يوم، ويعد الجعران رمزاً لإله الشمس "أمون-رع"، وعند الشروق تقوم الإلهة "نوت" إلهة السماء بولادة الجعران، والذى كان يمثل الشكل الأول للإله "أمون-رع"، حيث يبدأ نشاطه ويدفع بكرات من الروث على شكل قرص الشمس، وهو السبب فى ربط المصريين القدماء بين الجعران والشمس.

ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، إن الجعران المتواجد أمام البحيرة المقدسة داخل معبد الكرنك له قصص عديدة مع أهالى المنطقة المحيطة بالمعبد، حيث كانت تزوره السيدات لكى يجلب تحقيق الأمنيات والسعادة والولادة للسيدات المتزوجات، وذلك عبر الف حوله 7 أشواط عكس عقارب الساعة، فالمرأة الحامل تلد بصورة جيدة بعد تلك اللفات السبع، كما أن الفتاة غير المتزوجة يأتيها نصيبها حال القيام بتلك الأشواط السبعة، ومن لديه أمنية أو هدف معين يقوم بتلك الأشواط فيحصل على مراده فى أقرب وقت بعد القيام بتلك الدورات السبعة حول جعران معبد الكرنك.

ويقوم يومياً مئات السائحين الأجانب والمصريين بتلك العملية والقيام باللف حول الجعران للحصول على نصيبهم من الامانى السعيدة والحظوظ الجيدة، حيث كانت تلعب تلك الخنافس قديماً دور كبير فى مجال الزراعة عن طريق إزالة القاذورات، وتجميعها بعيداً عن الأبقار والماشية التي من الممكن أن تموت نتيجة الفيروسات المتواجدة بداخل هذا الروث، بالإضافة إلى أن عملية تكوير الروث التي تتبعها الحشرة تساهم فى تهوية التربة باستمرار.

ومن الجدير بالذكر أن الجعران المقدس بقلب معابد الكرنك هو الهدية التي قدمها الملك أمنحتب الثالث أحد ملوك الأسرة 18 لزوجته الملكة "تى" التى يحبها حباً كثيراً، وكتب اسمها على تلك المجموعة من الجعارين التذكارية، وترك ذلك الجعران فى مكانه ونقش عليه اسمه واسم زوجته الملكة "تى"، موضحاً أن ما قام به الملك أمنحتب الثالث له رمزية فى الجعران، ألا وهى كأنه يدعو لزوجته أن تستمر معه فى الحب كل يوم وأن يديم الله عليها الصحة والعافية، فهي تلك رمزية الجعران.