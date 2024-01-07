التحالف الوطنى بدمياط يوزع الحلوى والهدايا خلال احتفالات عيد الميلاد

دمياط - هيثم مراد

شارك التحالف الوطني بمحافظة دمياط، في احتفالات عيد الميلاد داخل كنيسة مارجرجس بمدينة رأس البر، واستقبل القمص مرقص محروس راعي الكنيسة وفد من أعضاء التحالف الوطني بالمحافظة بقيادة الدكتور محمود العوضي، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وكذلك المشاركة باحتفالات عيد الميلاد.

وشهدت كنيسة مارجرجس بمدينة رأس البر قيام شباب التحالف الوطني بتوزيع الحلوي والهدايا على الوافدين إلي الكنيسة، وكذلك المواطنين بشوارع المدينة احتفالا بعيد الميلاد، كما شارك أيضا عددا من شباب الكنيسة في توزيع الهدايا على المواطنين.

ومن جانبه أكد القمص مرقص محروس راعي كنيسة مارجرجس بمدينة رأس البر، أن ما يقدمه المصريين من مشاهد احتفال عيد الميلاد من الصعب رؤيته في أي بلد آخر، مشيرا إلي أن الوحدة الوطنية طبيعة هذا الشعب وواحدة من اسرار قوته والتي لطالما دحرت المتربصين بالوطن.

وأضاف راعي كنيسة مارجرجس برأس البر، أن الكنيسة تستعد لاستقبال المهنئين بالعيد من الإخوة المسلمين، مشيرا إلي ان هذا الأمر أصبح شيئا مألوفا أن تراه في محافظات مصر حيث لا يوجد فرق أو عرق.

وكانت كنيسة مارجرجس برأس البر قد شهدت احتفالات عيد الميلاد منذ صباح اليوم، والتي شهدت توافد الأسر الفلكية للاحتفال بالعيد، فضلا عن عظة زيارات لرؤساء المصالح الحكومية والكيانات الخدمية المتواجدة داخل المحافظة.