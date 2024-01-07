البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

كتب ـ محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ قليل، المهنئين بعيد الميلاد المجيد أمام المقر الباباوى.

ويأتى استقبال قداسة البابا للمهنئين وسط تنظيم من فريق الكشافة بالكاتدرائية ومجموعة من الترانيم والألحان الكنسية الكنسية.

وفى سياق متصل، قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنا في ليلة عيد الميلاد تقليد جميل يبقى تأثيره في جموع المصريين ليس فقط المسيحيين، حيث يهنئ الرئيس المصريين بمناسبة بداية العام الجديد وعيد الميلاد.