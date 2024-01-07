اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 07 يناير 2024 11:04 ص
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب ـ محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ قليل، المهنئين بعيد الميلاد المجيد أمام المقر الباباوى. 
 
ويأتى استقبال قداسة البابا للمهنئين وسط تنظيم من فريق الكشافة بالكاتدرائية ومجموعة من الترانيم والألحان الكنسية الكنسية.
 
وفى سياق متصل، قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنا في ليلة عيد الميلاد تقليد جميل يبقى تأثيره في جموع المصريين ليس فقط المسيحيين، حيث يهنئ الرئيس المصريين بمناسبة بداية العام الجديد وعيد الميلاد. 
 
 
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (7)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (7)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (8)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (8)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (9)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (9)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (10)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (10)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (11)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (11)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (12)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (12)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (13)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (13)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (14)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (14)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (15)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (15)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (16)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (16)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (17)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (17)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (18)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (18)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (1)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (1)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (2)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (2)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (3)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (3)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (4)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (4)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (5)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (5)

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (6)
البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد (6)
 






تهنئة عيد الميلاد المجيد 2024

صور عيد الميلاد المجيد

صور عيد الميلاد المجيد 2024

صور تهنئة عيد الميلاد المجيد

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