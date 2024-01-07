اليوم السابع
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الاحتلال يغتال عين الحقيقة.. ارتفاع عدد شهداء الصحافة فى غزة لـ 109شهداء

الأحد، 07 يناير 2024 11:53 م
الاحتلال يغتال عين الحقيقة.. ارتفاع عدد شهداء الصحافة فى غزة لـ 109شهداء شهداء الصحافة في غزة
قسم الخارجي

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أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (109 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين الصحفي الشهيد حمزة وائل الدحدوح، الصحفي الشهيد مصطفى ثريا.حيث استشهدا بقصف الاحتلال "الإسرائيلي" لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية.

وأدان المكتب الإعلامي في غزة بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وإن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية.

 

 

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الاحتلال يغتال عين الحقيقة

عدد شهداء الصحافة في غزة

شهداء الصحافة في غزة

غزة

اسرائيل




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