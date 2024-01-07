استمرار إضراب إيبيريا الجوية الإسبانية مع إلغاء 444 رحلة وتضرر 45 ألف مسافر

فاطمة شوقى

يستمر الإضراب الذى بدأته شركة إيبيريا الجوية الإسبانية منذ 5 يناير وحتى غدا 8 يناير، وذلك مع إلغاء حوالى 444 رحلة جوية وتضرر 45 ألأف مسافر، ومن المتوقع أن يتسبب هذا الإضراب فى خسائر فادحة للشركة، حسبما قالت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية.

وقال خوان سيركو، مدير الشركة الإسبانية إن الإضراب بدأ الجمعة الماضى لم يكن له أسباب واضحة من أجل القيام به، وذلك لأن جميع الوظائف وكذلك الرواتب الأساسية والرواتب الإضافية والمزايا الإجتماعية للعاملين أصبحت مضمونة مدى الحياة بموجب اتفاقية تم التوصل اليها مؤخرا ، وذلك بالاتفاق مع النقابات العمالية نفسها التى دعت إلى هذا الإضراب، مشيرا إلى أن ها الاضراب يتسبب فى اضرار جسيمة لآلاف الأشخاص الذين يرون رحلاتهم تتغير بعد احتفالات عيد الميلاد.

ومن ناحية آخرى ، قالت إيزابيل روبيو، نائبة الأمين العام لقطاع الطيران في نقابة USO، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق إذا كانت شركة الطيران مستعدة، ومع ذلك، يشير إلى أن إيبيريا لا تزال مترددة في قبول هذا الاقتراح.

وأوضحت الصحيفة، أن الإضراب ألحق الضرر بأكثر من 45 ألف مسافر، كما تسبب في خسائر فادحة للشركة الإسبانية.

وتشهد مطارات إسبانيا بين الحين والآخر إضرابات، تؤثر على حركة الطيران والخدمات المقدمة داخل المطارات، ويعود ذلك إلى مختلف الأسباب، بما في ذلك المطالب العمالية والمشاكل المحتملة، حيث يتم تنظيم الإضرابات عادةً من قبل النقابات والعمال المتأثرين.

وتشمل أسباب الإضرابات في المطارات الإسبانية، مسائل مثل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وساعات العمل وحقوق العمال، وهو ما حدث في شركة أيبيريا العملاقة للطيران في مدريد، حيث دعت أكبر نقابتين للعمال إلى الإضراب بدءًا من اليوم الجمعة وحتى غدا 8 يناير .

ويعود السبب في إضراب شركة ايبريا فشل تفاوض العمال مع الشركة على وضع تصور واضح، حول الحفاظ على هذا العدد الهائل من العمال، بعد خسارتها لعقود مناقصة عمال الأمتعة، والتي تسمى " عقود المساعدة"، في المطارات الإسبانية الرئيسية.