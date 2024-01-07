ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 128 قتيلا

طوكيو (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوى الذى ضرب محافظة "إيشيكاوا" بوسط اليابان الاثنين الماضى لـ128 قتيلا، فضلًا عن فقدان 195 آخرين.

وقال مسؤولون محليون بالمحافظة -وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، إن نحو 30 ألف شخص يمكثون بملاجئ إثر الزلزال الذي بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، مضيفين أن نحو 20 ألف عائلة تواجه انقطاعًا في الكهرباء بينما تضررت 66 ألف عائلة جراء انقطاع المياه.

ونصحوا النازحين بمراكز الإيواء باتخاذ التدابير الوقائية ضد الأمراض المعدية إذ تم الإبلاغ عن إصابات بفيروس كورونا.

من جانبهم.. حذر مسؤولو وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث تعطل لحركة المرور، حيث يتوقع هطول كثيف للأمطار والثلوج على المناطق المتضررة جراء الزلزال.

ومن المتوقع أن يتساقط على محافظة "إيشيكاوا" ما يصل إلى 60 سنتيمترًا من الثلوج على مدار 24 ساعة حتى صباح غد الاثنين، وقد يتسبب تراكم الثلوج والطرق الثلجية الزلقة في إعاقة جهود الانقاذ.